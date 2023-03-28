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Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України

Сьогодні 12:02 Андрій Дунець 1200 0
На перший погляд, це фантастика, але для нашої національної команди немає нічого неможливого
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
#Збірна України з футболу, #Євген Коноплянка, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

28 лютого Руслан Ротань став виконувачем обов’язків головного тренера збірної України. Це спровокуало певний шквал критики, адже фахівець буде поєднувати одразу три роботи. Тепер у його "трудовій книжці" пише, що він керманич і Олександрії, і молодіжної збірної, і головної команди країни. Таке враження, що новоспечений наставник після ігрової кар’єри хоче відразу заробити всі гроші світу, але йому не вистачає ще декількох підробітків.

"Сказав би "ні" – був би поганим. Сказав би "так" – теж був би поганим", – заявив Ротань в гостях у "ТаТоТаке". Напевне, думка, що він – негативний персонаж, змусила його шокувати всіх неоднозначним рішенням викликати Євгена Коноплянку на матч проти Англії. А на запитання "Хто зателефонував першим після призначення?" відповів: "Ребров". Втім, подейкують, що це був саме Коноплянка. А вчорашній вихід півзахисника Краковії на заміну наприкінці гри на Вемблі обурив та шокував українських уболівальників не менше ніж його виклик.

Скріншот - MEGOGO

Під керівництвом Ротаня збірній України залишилось провести щонайменше три гри: проти Німеччини, Північної Македонії та Мальти. Тож до червня тимчасовий наставник може здивувати ще багато разів і запросити до команди ще кількох цікавих осіб.

Мирон Маркевич

Легендарний тренер, який з Дніпром дійшов до фіналу Ліги Європи, де, до речі, якраз капітанував Ротань, має дещо спільне з Русланом. Мирон Богданович свого часу також тренував одночасно клуб і збірну. У 2010 році він очолив національну команду країни у свій день народження, але вже через пів року сам подав у відставку. Хотів, напевне, стати єдиним тренером в історії збірної України, який не програв жодного матчу (3 перемоги та 1 нічия).

Свій відхід пояснював так: "Я був і залишаюся тренером Металіста й не можу зрадити рідний клуб. Моя совість перед українськими вболівальниками чиста. Протягом тих місяців, коли я очолював збірну, вона не зазнала жодної поразки". Але після відставки натякав, що причина в Григорії Суркісові, який тоді очолював ФФУ.

Донедавна Маркевич бажав повернутись у тренерське крісло збірної. Роздавав коментарі, в яких стверджував, що сидів на зарплаті в УАФ тільки через те, щоб очолити "синьо-жовтих" після Андрія Шевченка.

"У нас була домовленість. Я заради цього і працював з УАФ п'ять років, бо була домовленість – Шевченко йде, а я тренуватиму збірну. Але не вийшло. Не знаю, які там обставини і хто був за чи проти. Мені це вже не цікаво. Рік тому така пропозиція була актуальною для мене. Я був готовий і, щиро кажучи, мені дуже хотілося. Але не вийшло", – сказав Маркевич в інтерв’ю FanDay.

Також, як повідомляє Przegląd Sportowy, Мирон Богданович стверджує, що його не беруть працювати тренером, бо він застарий. Звичайно ж, знову згадав про роботу в збірній після Шевченка, яку він не отримав. Мабуть, дуже сильно образився. Розкритикував і рішення нинішнього в. о.:

Додав, що УАФ не повинно було пропонувати цю роботу Ротаневі. Можливо, натякав на себе. Чому б тоді Руслану Петровичу не запросити Мирона Богдановича до свого тренерського штабу? Тим паче, останній сам вважає, що ще багато може дати збірній, якщо так хотів її очолити.

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Кістяк Олександрії

Під керівництвом Ротаня Олександрія зіграла 4 матчі в Українській Прем'єр-лізі. Жодного разу не виграла, але й не програла. За ходом трьох поєдинків "жовто-зелені" поступались, але наприкінці дуелей показували характер і рятувались від поразки. Вислів "Коли немає сил, вмикається характер" влучно відображає цю команду. Цікаво, чи зможе фахівець донести це до гравців інших команд, у яких працює.

В матчі проти Миная боковий арбітр не помітив офсайд у футболіста Олександрії, що призвело до взяття воріт Третяковим. Максим забив уже 3-й гол під опікою Руслана Ротаня – це 50% від загальної кількості голів клубу у 2023 році. Відтак тренер може розглядати Третякова як конкурента для Коноплянки та Мудрика.

З собою до збірної Руслан Петрович може захопити ще кількох пасажирів. На матч проти Англії Ротань, наприклад, довикликав Дениса Мірошниченка замість Юхима Коноплі, який мав інші плани на перерву в клубному футболі. А Сергій Рибалка потенційно може нав’язати боротьбу Зінченкові, Малиновському та Степаненкові. Основна позиція Рибалки – опорний півзахисник, але якщо, на думку тренера, він "той гравець, з яким потрібно досягати результату", то може зіграти й вище.

Євген Селезньов

"Не Цар, а Князь" — саме так уболівальники можуть тепер називати Селезньова, який у своєму Instagram виклав фото з татуюванням. На ньому зображені козак, княгиня Ольга та засновники Києва. Але чи не є це натяком на повернення у збірну? Можливо, крім Коноплянки, після призначення Ротаневі телефонував і Селезньов…

З Туреччини в Україну Євген повертався, щоб побити рекорд Максима Шацьких за голами в УПЛ. Зараз Селезньов має 117 голів, у Шацьких – 124. Але, схоже, з полюванням на цей здобуток покінчено: як повідомляють ЗМІ, нападник Миная ухвалив рішення завершити карєру.

А нещодавно у сторіз на своїй сторінці Instagram він показав фото з тренерських курсів. Не виключено, що боксерських. Олександр Панков, український агент, потролив Євгена щодо цього: "Тренер Селезньов – це симбіоз Гвардіоли, Моурінью, Саккі та Костишина". Однак навіщо нам ще один Петраков?

Певно, Селезньов уже не горить бажанням грати на клубному рівні, але хоче знову зіграти за збірну. За 58 матчів у футболці національної команди форвард забив 11 голів. До рекорду Андрія Шевченка він трохи далеко, проте ми створені для того, щоб ставити перед собою цілі і йти до них. Тому, якщо давні друзі Ротань і Селезньов спробують провернути подібну справу, їх можна буде зрозуміти, адже "Князь" прагне тотального визнання.

Андрій Павлечко, Чемпіон

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