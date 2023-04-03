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Чотири роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі - ВІДЕО

Сьогодні 18:20 Valeriy Ruchka 6932 0
Чотири роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

3 квітня 2018 року Кріштіану Роналду став автором яскравого голу. У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Ювентусом Роналду, який тоді грав за мадридців, забив м'яч ударом через себе. Пізніше УЄФА визнав цей гол найкращим у році.

Сам Кріштіану визнав, що найкращий гол у його кар'єрі.

"Знаєте, я назву гол в ворота Ювентуса в Лізі Чемпіонів. Це той гол, який я хотів забити протягом багатьох років. Вийшов приголомшливим удар через себе, можливо найбільш пам'ятний гол в кар'єрі", - заявив Роналду.

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