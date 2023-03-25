Головне
Вірменія Петракова програла Туреччині, Швейцарія знищила білорусь: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:56 750
Англія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 21:26 1481
Ротань - про матч з Англією: Будемо битися за результат, який нас буде влаштовувати
Сьогодні 20:50 114
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:55 3931
Збірна Англії — команда, яка стала кращою не завдяки тренеру, а завдяки системі
Сьогодні 19:16 191
Терлюга та Заплітний вибороли золоті медалі чемпіонату Європи
Сьогодні 15:15 566
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона
Сьогодні 15:01 18397
Збірна Англії втратила захисника перед матчем з Україною
Сьогодні 14:52 301
Мудрик: Їдемо на Вемблі за перемогою
Сьогодні 14:25 243
Серьогіна виграла срібну медаль чемпіонату Європи
Сьогодні 14:14 244
Блоги
Як Коноплянка ледь не завершив кар'єру Вокера в збірній
Як Коноплянка ледь не завершив кар'єру Вокера в збірній Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:16 207
Збірна Англії — команда, яка стала кращою не завдяки тренеру, а завдяки системі
Збірна Англії — команда, яка стала кращою не завдяки тренеру, а завдяки системі Андрій Дунець
Сьогодні 19:16 190
З Буяльським буде цікавіше: навіщо динамівець потрібен збірній України в матчі з Англією
З Буяльським буде цікавіше: навіщо динамівець потрібен збірній України в матчі з Англією Андрій Дунець
Сьогодні 16:15 1131
Ретро дня - у 2009 році таксист не впізнав Шевченка та назвав його пі**расом
Ретро дня - у 2009 році таксист не впізнав Шевченка та назвав його пі**расом Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:01 838
Хорватка Івана Кнолль видала нову порцію еротичних фото та відео
Хорватка Івана Кнолль видала нову порцію еротичних фото та відео Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:39 781 1
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії Андрій Дунець
Сьогодні 13:07 451
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Андрій Дунець
Сьогодні 11:20 6749 3
Безлад у Неаполі: суперники збірної України стартували у відборі на Євро-2024
Безлад у Неаполі: суперники збірної України стартували у відборі на Євро-2024 Андрій Дунець
Сьогодні 10:43 1458
Ярмоленко залишиться в запасі, а Сидорчук вийде у старті: ChatGPT спрогнозував склад збірної України на матч з Англією
Ярмоленко залишиться в запасі, а Сидорчук вийде у старті: ChatGPT спрогнозував склад збірної України на матч з Англією Андрій Дунець
Сьогодні 10:42 1518
Петрович, слухай уважно! 4 поради Ротаню для позитивного результату збірної України на Вемблі
Петрович, слухай уважно! 4 поради Ротаню для позитивного результату збірної України на Вемблі Андрій Дунець
Сьогодні 10:42 717
Відео дня - голкіпер забив гол ударом від власних воріт
Відео дня - голкіпер забив гол ударом від власних воріт Андрій Твердохліб
Вчора 18:08 1670
Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео
Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео Андрій Дунець
Вчора 16:44 4825
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Андрій Твердохліб
22.03.2023 18:56 38728
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України Андрій Дунець
22.03.2023 18:00 3359
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда Андрій Дунець
22.03.2023 11:24 2517
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Андрій Дунець
21.03.2023 12:27 16734 5
Коноплянка покепкував із гравців Шахтаря за розгромну поразку від Феєнорда - ВІДЕО
Коноплянка покепкував із гравців Шахтаря за розгромну поразку від Феєнорда - ВІДЕО Андрій Дунець
21.03.2023 12:22 743
Зінченко продемонстрував дива техніки в поєдинку з британським блогером - ВІДЕО
Зінченко продемонстрував дива техніки в поєдинку з британським блогером - ВІДЕО Андрій Дунець
20.03.2023 22:55 1116
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Андрій Дунець
20.03.2023 22:34 3911
Відео дня: Зінченко емоційно підбадьорив фанів Арсенала з водійського крісла власного авто
Відео дня: Зінченко емоційно підбадьорив фанів Арсенала з водійського крісла власного авто Андрій Дунець
20.03.2023 18:31 2056
Прямі трансляції

Як Коноплянка ледь не завершив кар'єру Вокера в збірній

Сьогодні 20:16 Андрій Твердохліб 209 0
Як Коноплянка ледь не завершив кар'єру Вокера в збірній
#Збірна України з футболу, #Євген Коноплянка, #збірна Англії з футболу, #Кайл Вокер

Джерело - Чемпіон.

26 березня збірна України зіграє проти збірної Англії у кваліфікації Євро-2024 в межах 2 туру відбіркової групи C. У матчі один проти одного можуть зіграти Євген Коноплянка та Кайл Вокер, з якими пов'язана цікава історія.

"Коли мені було 20 років, я дебютував зі збірну Англії у грі проти збірної України. Перші 60 хвилин гри я не міг, не те що відібрати в Коноплянки м'яч, а навіть доторкнутися до  нього. Він був, наче, Роналду - дуже сильний. Грати проти Коно було справжнім жахом. Хочу передати вітання Євгену, колись він міг завершити мою кар'єру в збірній. Маю таки визнати - Коноплянка дуже хороший футболіст", - згадує Кайл Вокер.

Зазначимо, мова йде про матч Україна - Англія (0:0), який відбувся в межах відбіркового циклу до чемпіонату світу 2014 року в Києві на НСК Олімпійському 10 вересня 2013 року. Згадуємо всі матчі збірної України проти Англії ТУТ.

Раніше ми згадували курйозну історію про Андрія Шевченка та київського таксиста, який не впізнав футболіста та наговорив йому багато нецензурних речей.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 6749 3
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 13136
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 18397
Англія - Україна: онлайн-трансляція Англія - Україна: онлайн-трансляція 3931
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 28891
За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу 7916
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22449
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23180
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66924
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10707 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29255
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13856 6