Як Коноплянка ледь не завершив кар'єру Вокера в збірній

Джерело - Чемпіон.

26 березня збірна України зіграє проти збірної Англії у кваліфікації Євро-2024 в межах 2 туру відбіркової групи C. У матчі один проти одного можуть зіграти Євген Коноплянка та Кайл Вокер, з якими пов'язана цікава історія.

"Коли мені було 20 років, я дебютував зі збірну Англії у грі проти збірної України. Перші 60 хвилин гри я не міг, не те що відібрати в Коноплянки м'яч, а навіть доторкнутися до нього. Він був, наче, Роналду - дуже сильний. Грати проти Коно було справжнім жахом. Хочу передати вітання Євгену, колись він міг завершити мою кар'єру в збірній. Маю таки визнати - Коноплянка дуже хороший футболіст", - згадує Кайл Вокер.

Зазначимо, мова йде про матч Україна - Англія (0:0), який відбувся в межах відбіркового циклу до чемпіонату світу 2014 року в Києві на НСК Олімпійському 10 вересня 2013 року. Згадуємо всі матчі збірної України проти Англії ТУТ.

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