Вокер: Коноплянка знущався з мене 60 хвилин і ледь на завершив мою кар'єру в збірній

Зірка Манчестер Сіті добре запам'ятав півзахисника збірної України

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Євген Коноплянка дуже хороший футболіст.

Про це розповів захисник Манчестер Сіті та збірної Англії Кайл Вокер на YouTube-каналі Влада Седан.

"Коли мені було 20 років, я дебютував зі збірну Англії у грі проти збірної України. Перші 60 хвилин гри я не міг, не те що відібрати в Коноплянки м'яч, а навіть доторкнутися до нього. Він був, наче, Роналду - дуже сильний. Грати проти Коно було справжнім жахом. Хочу передати вітання Євгену, колись він міг завершити мою кар'єру в збірній. Маю таки визнати - Коноплянка дуже хороший футболіст", - згадав футболіст.

Мова йде про гру відбору до ЧС-2014 Англія - Україна на Вемблі, яка завершилася нічиєю - 1:1. Сам Коноплянка забив тоді феноменальний гол у ворота Харта.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Коноплянка хоче покинути Шахтар.