Зірковий футболіст ПСЖ публічно підтримав українських дітей, що постраждали від росії

Браво, Серхіо!

Джерело - Чемпіон.

Серхіо Рамос опублікував у інстаграмі пост на підтримку українських дітей, які постраждали від російської агресії.

Символічно, що захисник Парі Сен-Жермен зробив це в річницю повномасштабного вторгнення росії (терористичної країни) в Україну - 24 лютого.

Іспанський футболіст розповів історію 15-річної Патриції, яка у травні 2022 року була змушена покинути свій дім на Ізмаїльщині, прикріпивши власне фото в худі з принтом малюнка дівчинки та закликавши допомагати дітям через благодійний фонд UNICEF.

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Раніше цього ж дня український футбольний клуб "Зоря" замінив російськомовний напис на своїй емблемі.

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