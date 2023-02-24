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Зірковий футболіст ПСЖ публічно підтримав українських дітей, що постраждали від росії

Сьогодні 14:25 Андрій Дунець 354 0
Браво, Серхіо!
Зірковий футболіст ПСЖ публічно підтримав українських дітей, що постраждали від росії
#війна, #ПСЖ, #Серхіо Рамос

Джерело - Чемпіон.

Серхіо Рамос опублікував у інстаграмі пост на підтримку українських дітей, які постраждали від російської агресії.

Символічно, що захисник Парі Сен-Жермен зробив це в річницю повномасштабного вторгнення росії (терористичної країни) в Україну - 24 лютого.

Іспанський футболіст розповів історію 15-річної Патриції, яка у травні 2022 року була змушена покинути свій дім на Ізмаїльщині, прикріпивши власне фото в худі з принтом малюнка дівчинки та закликавши допомагати дітям через благодійний фонд UNICEF. 

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Допис, поширений Sergio Ramos (@sergioramos)

Раніше цього ж дня український футбольний клуб "Зоря" замінив російськомовний напис на своїй емблемі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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