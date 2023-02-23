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Рамос оголосив про завершення кар'єри у збірній Іспанії

Сьогодні 20:38 285 0
Досвідчений захисник Серхіо Рамос змушений був завершити кар'єру у збірній Іспанії.
Рамос оголосив про завершення кар'єри у збірній Іспанії
Фото - gettyimages
#Серхіо Рамос

Джерело - Чемпіон.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Відповідну заява він опублікував в Instagram.

"Час настав. Настав час попрощатися зі збірною Іспанії. Сьогодні вранці мені зателефонував нинішній головний тренер (Луїс де ла Фуенте) та повідомив, що я не входжу та не буду частиною його планів, незалежно від того, як я виступаю чи що я роблю у своїй кар’єрі.

Це кінець шляху, який, як я сподівався, затягнеться довше і який закінчиться з кращим смаком у роті, нарівні з усім успіхом, якого ми досягли з командою. Я щиро вважаю, що ця подорож заслуговувала закінчитися за моїм власним бажанням або тому, що мої виступи не були на рівні, гідному нашої збірної. Не через питання віку чи інші причини, які, хоча я й не чув їх безпосередньо, я точно відчував.

Тому що вік сам по собі не є гідністю чи вадою; це просто число, яке не обов’язково пов’язане з продуктивністю чи здібностями. Я захоплююся і заздрю таким гравцям, як Модрич, Мессі та Пепе. Вони є сутністю традицій, цінностей, меритократії та справедливості у футболі.

На жаль, зі мною так не буде, тому що футбол не завжди чесний, а футбол ніколи не буває просто футболом. Це те, що я повинен прийняти, хоч і з тим сумом, який я розділяю з вами, але також з високо піднятою головою.

Я вдячний за всі ці роки та за вашу підтримку. Я йду з незабутніми спогадами, титулами, за які ми боролися та святкували разом, і надзвичайною гордістю, яку я відчуваю як гравець збірної Іспанії з найбільшою кількістю матчів в історії. Ця емблема, ця футболка і ці вболівальники, всі ви зробили мене щасливим. Я продовжуватиму підтримувати свою країну з пристрастю людини, якій пощастило з гордістю представляти її 180 разів. Сердечно дякую всім, хто вірив у мене", – написав Рамос.

Рамос виступав за збірну Іспанії з 2005 року, провів 180 матчів, що є рекордом команди, і забив 23 голи.

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Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

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