Втрата Мудрика – не вирок. У чому сила Шахтаря в матчах проти Ренна

Продовження казки в єврокубках – реальне.

Джерело - Чемпіон.

Оптимістична перемога. Таке визначення зусиллям команди Ігоря Йовичевича за підсумками першої частини дуелі з французьким Ренном напрошується.

Донецький клуб здобув мінімальну перевагу, проте головний лейтмотив виступу "помаранчево-чорних" в іншому. За обставин, коли проти домашнього успіху "гірників" було, здавалося, все, команда не тільки показала класний футбол, а й заслужила головне — результат. Що дозволить Шахтарю у Бретані перетворити нокдаун суперника в нокаут? Маємо відповіді.

Шахтар - Ренн 2:1: Огляд матчу

Мобільний центр півзахисту — найсильніша ланка команди

Чи не найбільшою чеснотою Шахтаря Йовичевича є феноменально вдале поєднання молоді та досвіду в центрі поля. Так, спершу хорват не вмів використовувати сильні сторони й потенціал отриманих молодих зірочок, проте досить швидко знайшов необхідне застосування і Артему Бондаренку, і Георгію Судакову.

Вкупі з величезним досвідом та авторитетом Тараса Степаненка молодь не тільки навчається в умовах складних завдань, а й успішно виконує такі. У варшавському матчі з Ренном цей трикутник "з'їв" опонентів із табору суперника, а тому Батіст Сантамарія, Ловро Маєр та Дезіре Дуе на тлі наших футболістів переконливими не виглядали.

Криськів замість Мудрика як нові можливості для посилення гри

Фото - ФК Шахтар

Власне, високий рівень центральних півзахисників, які виділяються на фоні конкурентів протягом левової частки сезону, змусив Йовичевича шукати нову позицію іншому вельми перспективному центрхаву. Вихід Дмитра Криськіва на позиції лівого вінгера став несподіванкою, а ефективний виступ на "місці Мудрика" — справжнім одкровенням.

Криськів не боявся брати ініціативу на себе, був постійно відкритим для пропозицій партнерів, однаково класно підігрував і завершував. Забитий мяч на 11-й хвилині гри став справедливою нагородою за старання й бажання грати за двох. Саме так: маючи завдання закривати зону лівого півзахисника, Криськів устигав підчищати й ближче до центру, чим не раз створював для своєї команди ефект більшості у критично важливих моментах ведення боротьби за стратегічний плацдарм.

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Гра без номінального центрфорварда для Шахтаря Йовичевича чимось новим не є. Так команда провела перші три тури групового раунду Ліги чемпіонів. Тоді така ставка була вимушеною, зараз — виглядає виправданою. За обставин, коли першочергове завдання — утримання здобутої переваги, футболіст, орієнтований виключно на завершення — розкіш. А от додатковий гравець у середню лінію може й має створити необхідну противагу в фазі переходу суперника з оборони в атаку.

Тому вірогідність появи в Ренні з перших хвилин не Лассіни Траоре чи Данила Сікана, а Олександра Зубкова на позиції ближче до воріт господарів є досить високою.

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Першочергове завдання — сувора гра в обороні

Ренн — команда, яка любить атакувати аж занадто. Це відображається не тільки в частих розривах, коли деякі футболісти не встигають повернутися на свою половину, а й у цифровому вимірі. "Червоно-чорні" програли лише двічі у 20-ти попередніх зустрічах Ліги Європи. Проте не зберігали ворота "сухими" в семи з останніх восьми домашніх матчів у другому за важливістю єврокубку.

Шахтар вміє знаходити свій шанс біля воріт опонента. "Гірники" не покидали поле без забитого м’яча в семи з попередніх восьми матчів у європейських клубних турнірах. Зважаючи на ситуацію, що склалася перед вирішальною битвою, а також можливості сторін, напрошується висновок: тріумфатора дуелі визначить ефективність дій на своїй половині поля.

Максим Салівон, Чемпіон

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