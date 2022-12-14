Одноклубник Зінченка забив блискучий гол зі штрафного у ворота Мілана - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Мартін Едегор відкрив рахунок у товариському матчі між лондонським Арсеналом та Міланом у Дубаї.
На 21-й хвилині норвежець ідеальним ударом реалізував штрафний.
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Martin Odegaard scores a delightful free-kick. 1-0 Arsenal! ⚽️ pic.twitter.com/HtekUTR93J— TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) December 13, 2022
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У підсумку Арсенал переміг Мілан із рахунком 2:1.
Напередодні український захисник Арсенала Олександр ЗІнченко розповів, як триває його відновлення від пошкодження.
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