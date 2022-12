Раян Шеркі зганьбився під час серії пенальті в товариській грі між Ліоном та Арсеналом у Дубаї.

19-річний француз намагався повторити знаменитий удар Антоніна Паненки, але щось явно пішло не так. Воротар Канонірів надзвичайно легко впіймав м'яч, намертво його зафіксувавши.

Cherki has just tried this panenka v Arsenal with their final penalty pic.twitter.com/wdF3B0aVnv