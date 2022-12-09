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Гравець Ліона осоромився ганебним виконанням пенальті у стилі Паненки в матчі проти команди Зінченка - ВІДЕО

Сьогодні 13:08 Андрій Дунець 486 0
Гравець Ліона осоромився ганебним виконанням пенальті у стилі Паненки в матчі проти команди Зінченка - ВІДЕО
#Ліон, #Антонін Паненка, #Арсенал Лондон, #Шеркі

Джерело - Чемпіон.

Раян Шеркі зганьбився під час серії пенальті в товариській грі між Ліоном та Арсеналом у Дубаї.

19-річний француз намагався повторити знаменитий удар Антоніна Паненки, але щось явно пішло не так. Воротар Канонірів надзвичайно легко впіймав м'яч, намертво його зафіксувавши.

Відео епізоду

Додамо, що основний час завершився перемогою Арсенала з рахунком 3:0, а післяматчеві одинадцятиметрові були лише формальністю.

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