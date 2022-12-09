Джерело - Чемпіон.

Раян Шеркі зганьбився під час серії пенальті в товариській грі між Ліоном та Арсеналом у Дубаї.

19-річний француз намагався повторити знаменитий удар Антоніна Паненки, але щось явно пішло не так. Воротар Канонірів надзвичайно легко впіймав м'яч, намертво його зафіксувавши.

Відео епізоду

Cherki has just tried this panenka v Arsenal with their final penalty pic.twitter.com/wdF3B0aVnv — Paul Anthony (@PaulFI9) December 8, 2022

Додамо, що основний час завершився перемогою Арсенала з рахунком 3:0, а післяматчеві одинадцятиметрові були лише формальністю.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua