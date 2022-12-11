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Зінченко: Наполегливо працюю, щоб відновити свою фізичну форму

Сьогодні 15:51 227 0
Українець розповів про відновлення від пошкодження
Зінченко: Наполегливо працюю, щоб відновити свою фізичну форму
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - Arseblog News.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко продовжує відновлення від травми.

Про це він розповів Arseblog News

"Маю напруженість в м’язах, але майже готовий. Тому не переймайтеся через це. Наполегливо працюю, щоб відновити свою фізичну форму і бути з командою якомога швидше. Це найгірше відчуття, якщо говорити чесно, для кожного футболіста, коли він вибуває з команди. І так, за останні пару місяців у мене було багато труднощів, але сподіваюся, що все вже в минулому".

  Актуально: Зінченко підтримав травмованого Жезуса

"Тепер повністю зосереджений і маю піднесення до кінця сезону. Я вже говорив, що ми всі підтримуємо Жезуса. Звісно, це велика втрата для нас. Він має неймовірний вплив на команду. Я з ним знайомий протягом певного часу - він великий воїн. Впевнений, він повернеться набагато сильнішим", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, Арсенал може поставити на паузу трансфер Мудрика.

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