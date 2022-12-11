Зінченко: Наполегливо працюю, щоб відновити свою фізичну форму

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко продовжує відновлення від травми.

Про це він розповів Arseblog News

"Маю напруженість в м’язах, але майже готовий. Тому не переймайтеся через це. Наполегливо працюю, щоб відновити свою фізичну форму і бути з командою якомога швидше. Це найгірше відчуття, якщо говорити чесно, для кожного футболіста, коли він вибуває з команди. І так, за останні пару місяців у мене було багато труднощів, але сподіваюся, що все вже в минулому".