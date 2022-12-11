Зінченко: Наполегливо працюю, щоб відновити свою фізичну форму

Джерело - Arseblog News.
Захисник Арсеналу Олександр Зінченко продовжує відновлення від травми.
Про це він розповів Arseblog News
"Маю напруженість в м’язах, але майже готовий. Тому не переймайтеся через це. Наполегливо працюю, щоб відновити свою фізичну форму і бути з командою якомога швидше. Це найгірше відчуття, якщо говорити чесно, для кожного футболіста, коли він вибуває з команди. І так, за останні пару місяців у мене було багато труднощів, але сподіваюся, що все вже в минулому".
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"Тепер повністю зосереджений і маю піднесення до кінця сезону. Я вже говорив, що ми всі підтримуємо Жезуса. Звісно, це велика втрата для нас. Він має неймовірний вплив на команду. Я з ним знайомий протягом певного часу - він великий воїн. Впевнений, він повернеться набагато сильнішим", - сказав Зінченко.
Нагадаємо, Арсенал може поставити на паузу трансфер Мудрика.