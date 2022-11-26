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Шевченко привітав Левандовського з дебютним голом і перемогою на чемпіонаті світу

Сьогодні 20:16 Андрій Твердохліб 155 0
Шевченко привітав Левандовського з дебютним голом і перемогою на чемпіонаті світу
#Роберт Левандовський, #Андрій Шевченко, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко привітав нападника збірної Польщі Роберта Левандовського з перемогою над Саудівською Аравією на ЧС-2022 та дебютним голом на Мундіалях.

"Вітаю з голом і перемогою", - написав українець в сторіз Instagram, прикріпивши прапорці України та Польщі.

Нагадаємо, збірна Польщі в 2 турі чемпіонату світу перемогла Саудівську Аравію (2:0), а Роберт Левандовський вперше відзначився на світових форумах. В іншому матчі квартету C Аргентина зіграє з Мексикою.

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