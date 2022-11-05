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Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол

Сьогодні 11:43 Андрій Твердохліб 13849 1
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
#Олег Блохін, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

5 листопада 2022 року легендарному нападнику Динамо Олегові Блохіну виповнилося 70 років. А 9 вересня 1975-го він став автором одного з найкращих голів XX сторіччя.

У першому матчі за Суперкубок Європи (володар трофею визначався за сумою двох матчів) форвард підхопив м'яч на власній половині поля, поблизу карного майданчика мюнхенців обіграв кількох захисників, серед яких був і Франц Бекенбауер, і приніс динамівцям перемогу.

У домашній грі український гранд впевнено переміг - 2:0 та вперше в історії став володарем почесного трофею.

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