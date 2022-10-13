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Салах оформив хет-трик за 5 хвилин у матчі ЛЧ проти Рейнджерс - ВІДЕО

Сьогодні 07:15 Андрій Дунець 314 0
Салах оформив хет-трик за 5 хвилин у матчі ЛЧ проти Рейнджерс - ВІДЕО
#Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Рейнджерс, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Мохамед Салах забив тричі після виходу на заміну в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів Рейнджерс - Ліверпуль.

Нападник англійського клубу довершив розгром суперника у другому таймі. Салах з'явився на полі на 68-й хвилині, а у проміжку із 76-ї по 81-шу оформив хет-трик.

1-й гол

2-й гол

3-й гол

Повну версію матчу дивіться тут.

У підсумку Ліверпуль виграв цей матч із рахунком 7:1.

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