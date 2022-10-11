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Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Вчора 23:17 Андрій Дунець 3090 0
Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО
#Олександр Зубков, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зубков відкрив рахунок у матчі 4-го туру ЛЧ Шахтар - Реал Мадрид.

На самісінькому старті другого тайму зустрічі український клуб провів результативну атаку. Зубков вдало завершив комбінацію, засмутивши українського голкіпера суперників - Андрія Луніна.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що в першому матчі цих команд у 3-му турі за Шахтар теж відзначився саме Зубков.

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