Джерело - Чемпіон.
У 8-му турі Французької Ліги 2 зустрічалися Мец та Генгам. Поєдинок двох претендентів на підвищення у класі перетворився на справжній футбольний трилер із закрученим сюжетом.
Господарі (Мец) дуже добре розпочали гру і вже на 16-й хвилині вигравали з рахунком 3:1. А далі розпочався парад вилучень.
Арбітр матчу П'єр Гайюст у проміжку з 31-ї по 56-ту хвилини продемонстрував 3 червоні картки футболістам Меца. Серйозні сумніви викликала лише друга з них, показана воротареві Александрові Укіджа, але напруга на трибунах почала наростати невпинно.
Ось відео реакції голкіпера на своє вилучення. Він навіть розплакався.
@LFPfr vous tuez le football français avec des arbitres aveugles, nul à CHIER !— LΣ G 🗽 (@LBP_Galeek) September 12, 2022
Même au niveau discrit y’a largement mieux.
Venez pas vous plaindre si y’a des débordements au matchs.
Supporter Bordelais. #metzguingamp pic.twitter.com/6PYTc0Egsc
А ось відео реакції на перше вилучення. Захисник Кікі Куяте спочатку отримав одну жовту картку, але відразу побачив перед собою другу за словесні образи в бік арбітра.
Innan dess hade dom fått ett rött kort för snack också. 3-3 står det i paus mellan Metz och Guingamp pic.twitter.com/1mkfPmdaHK— Daniel Sparr (@SparrDaniel) September 12, 2022
Коли Гайюст вилучав третього гравця команди господарів, рахунок уже був рівним (3:3). Саме тоді один із фанатів Меца спробував прорватися на поле, мабуть, аби показати людині зі свистком, як правильно працювати. Арбітр, побоюючись за власню безпеку, призупинив матч і повів футболістів до роздягалень.
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Втім, незабаром усе вирішилося: гравці повернулися на газон, а Генгам устиг забити ще 3 голи, маючи перевагу у трьох людей на полі. Домашнні вболівальники більшу частину другого тайму навіть активно не реагували на події, проявляючи свій протест діям судді.
Команди завершили матч із рахунком 3:6 на користь Генгама. Деякі м'ячі вийшли дійсно шедевральними.
Огляд матчу
Нагадаємо, на початку серпня гравець Генгама забив гол із неймовірної дистанції.
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