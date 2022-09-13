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Суддя переживав за свою безпеку! У Франції зіграли божевільний матч із 9 голами та 3 вилученнями у господарів - ВІДЕО

Сьогодні 12:10 Андрій Дунець 535 0
Суддя переживав за свою безпеку! У Франції зіграли божевільний матч із 9 голами та 3 вилученнями у господарів - ВІДЕО
#Генгам, #Мец, #Чемпіонат Франції, Ліга 2

Джерело - Чемпіон.

У 8-му турі Французької Ліги 2 зустрічалися Мец та Генгам. Поєдинок двох претендентів на підвищення у класі перетворився на справжній футбольний трилер із закрученим сюжетом.

Господарі (Мец) дуже добре розпочали гру і вже на 16-й хвилині вигравали з рахунком 3:1. А далі розпочався парад вилучень.

Арбітр матчу П'єр Гайюст у проміжку з 31-ї по 56-ту хвилини продемонстрував 3 червоні картки футболістам Меца. Серйозні сумніви викликала лише друга з них, показана воротареві Александрові Укіджа, але напруга на трибунах почала наростати невпинно.

Ось відео реакції голкіпера на своє вилучення. Він навіть розплакався.

А ось відео реакції на перше вилучення. Захисник Кікі Куяте спочатку отримав одну жовту картку, але відразу побачив перед собою другу за словесні образи в бік арбітра. 

Коли Гайюст вилучав третього гравця команди господарів, рахунок уже був рівним (3:3). Саме тоді один із фанатів Меца спробував прорватися на поле, мабуть, аби показати людині зі свистком, як правильно працювати. Арбітр, побоюючись за власню безпеку, призупинив матч і повів футболістів до роздягалень.

Втім, незабаром усе вирішилося: гравці повернулися на газон, а Генгам устиг забити ще 3 голи, маючи перевагу у трьох людей на полі. Домашнні вболівальники більшу частину другого тайму навіть активно не реагували на події, проявляючи свій протест діям судді.

Команди завершили матч із рахунком 3:6 на користь Генгама. Деякі м'ячі вийшли дійсно шедевральними.

Огляд матчу

Нагадаємо, на початку серпня гравець Генгама забив гол із неймовірної дистанції.

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