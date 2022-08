Відео дня: У Франції забили неймовірний гол із далекої відстані

У матчі другого туру Французької Ліги 2 Лаваль приймав Генгам. Головним героєм поєдинку став півзахисник гостей Жеремі Ліволан.

На 74-й хвилині зустрічі Ліволан пробив по м'ячу з відскоку, знаходячись неподалік центральної лінії - воротар Лаваля Максім Отбуа, здається, недооцінив небезпеку епізоду й надто пізно почав реагувати на удар. Так рахунок став 1:2 - цей гол виявився вирішальним у матчі та, поза сумнівом, претендуватиме на звання найкращого в сезоні.

Forget Lionel Messi, Guingamp’s Jeremy Livolant scored the best goal in France and maybe all season yesterday! 😳🔥 pic.twitter.com/5FeUT3R1Pm