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Відео дня: У Франції забили неймовірний гол із далекої відстані

Сьогодні 12:52 Андрій Дунець 1153 0
Відео дня: У Франції забили неймовірний гол із далекої відстані
#Генгам, #Чемпіонат Франції, Ліга 2

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Французької Ліги 2 Лаваль приймав Генгам. Головним героєм поєдинку став півзахисник гостей Жеремі Ліволан. 

На 74-й хвилині зустрічі Ліволан пробив по м'ячу з відскоку, знаходячись неподалік центральної лінії - воротар Лаваля Максім Отбуа, здається, недооцінив небезпеку епізоду й надто пізно почав реагувати на удар. Так рахунок став 1:2 - цей гол виявився вирішальним у матчі та, поза сумнівом, претендуватиме на звання найкращого в сезоні.

Відео голу

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