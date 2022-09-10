Зворушливий перфоманс від Кривбасу

Джерело - Чемпіон.

Перший символічний удар по м'ячу перед матчем 4 туру чемпіонату УПЛ Кривбас - Верес зробив військовий ЗСУ.

М'ячем, який підписав військовий, і передав віртуальну естафету командам зі вщент зруйнованого російською ордою стадіону в звільненому Викопіллі, футболісти розпочали гру.

Таким чином, криворізький клуб, який тимчасово вимушений грати домашні поєдинки у Києві, відзначив контранаступ Збройних Сил України на Херсонському напрямку - Високопілля було звільнено одним із перших. Саме з цього міста, яке знаходиться в 50-ти кілометрах від Кривого Рогу, український Воїн розпочав гру 4 туру.

Пам'ятний м'яч буде виставлено на благодійний аукціон - усі зібрані кошти будуть передані родинам загиблих ультрас українських клубів.

Нагадаємо, Кривбас мінімально програв Вересу (0:1) і продовжив свою безгольову серію в чемпіонаті. Підопічні Вернидуба у перших чотирьох турах УПЛ здобули лише одне очко, не забивши жодного гола.

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