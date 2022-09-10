Кривбас поступився Вересу у 4 турі УПЛ

Підопічні Вернидубу в УПЛ ще не здобули жодної перемоги

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги криворізький Кривбас протистояв рівненському Вересу.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Вереса.

Підопічні Вернидубу в УПЛ ще не здобули жодної перемоги. У наступному турі Кривбас зіграє із Зорею. Для Вереса це вже третя перемога в УПЛ, що дозволяє триматися у групі лідерів.

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 10 вересня

Кривбас - Верес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 28 Дахновський

Кривбас: Андрій Кліщук, Тимур Стецков, Олексій Хобленко, Дмитро Хомченовський (Тімур Кораблін 37), Микита Татарков (Владислав Семотюк 83), Віталій Вернидуб, Денис Устименко, Назар Волошин (Максим Задерака 83), Денис Шевченко (Андрій Понеділок 46), Володимир Якимець, Дмитро Семенов

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Віталій Дахновський (Владислав Шарай 75), Олександр Лебеденко (Василь Курко 90), Геннадій Пасіч, Валерій Кучеров, (Станіслав Шарай 90) Роман Мірошник, Євген Пасіч (Микола Квасний 75), Дмитро Кльоц, Микола Гайдучик (Михал)

Попередження: Віталій Вернидуб 32, Микита Татарков 43, Тимур Стецьков 49 - Семен Вовченко 45+2, Віталій Дахновський 67, Михайло Сергійчук 86

Нагадаємо Кривбас підписав камерунського захисника Дібанго.