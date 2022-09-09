Джерело - Чемпіон.

Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, з недавніх пір - відеоблогерка, в активі якої безліч шикарних інтерв'ю з відомими людьми зі світу спорту.

Останні її інтерв’ю зібрали по 400 тисяч переглядів, а одне - навіть потрапило в тренди українського ютубу.

Зараз окрім інтерв’ю на футбольну тему робить ще і соціальну місію - зняла відео про дружин азовців, які зараз сидять в російському полоні.

Під час війни давала інтерв’ю для португальського та болгарського каналу.

Новий виклик

"Зараз працюю спортивним журналістом на ютуб-каналі Sportarena. Роблю інтерв’ю з відомими футболістами, тренерами. Нещодавно зробила інтерв’ю із помічником Мірчі Луческу – Емілем Карасом. Не очікувала, що воно настільки сподобається глядачам, отримала дуже класні відгуки. Зараз маю домовленості з топовими героями, але поки не буду розкривати всі карти."

Палка вболівальниця

"Звісно, серед всіх видів спорту більш за все обожнюю футбол. Не уявляю свій вечір без якого-небудь матчу, будь то свято чи звчиайний день. Якщо матчі йдуть паралельно - то дивлюся на декількох гаджетах."

Зовнішність

"Якщо казати про те, як я підтримую свою фізичну форму, то особливо на дієтах не сиджу, але намагаюся правильно харчуватися. Навіть взимку їм овочі та фрукти, п’ю смузі або роблю салати виключно з оливковою олією. Рукола, авокадо, гранат, яблука та ківі – те, що можна знайти в моєму холодильнику завжди. Намагаюся не зловживати солодким, натомість їм сухофрукти, мед, горіхи. Вже другий рік не уявляю себе без пробіжок тричі на тиждень, басейну та пілатесу. Розтяжка – це найкращий спосіб привести до ладу думки і витягнути спину."

Також Марина підтримує фігуру, займаючись тричі в басейні та бігає щодня по 5-7 км.

Мрія про Реал

"Якщо говорити про глобальні цілі, то мрію працювати на іспанському ТБ, в кращому випадку в прес-службі свого улюбленого клубу Реал Мадрид. Для цього вчу іспанську мову. І до речі, нещодавно спілкувалася зі своїми іспанськими колегами в соцмережах, вони кажуть, шо чекають на мене. Тож все можливо, побачимо".

Фото: @instagram.com/mashkina_marina

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