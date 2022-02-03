Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Уже завтра, у п'ятницю, 4 лютого, відбудеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор, яки приймає столиця Китаю - Пекін.

За день до офіційного відкриття стало відомо, що прапороносцями української делегації під час відкриття Ігор будуть олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Олександрі 24 роки, народилася вона в Харкові в сім'ї тренера ФК Металіст 1925 Євгена Назарова. У 2017 році Олександра разом зі своїм партнером Максимом Нікітіним стала чемпіонкою Зимової універсіади. У 2015 році пара стала брозовими призерами юніорського чемпіонату світу.

Цікаво, що Олександра є засновницею Мануфактри Макаронс, яка виробляє десерти ручної роботи.

Тож, саме час познайомитись із неймовірною посмішкою української фігуристки, у нашій традиційній рубриці - Дівчина дня.

Фото: Instagram Олександри Назаренко

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