Дівчина дня. Міс Україна 2016 - Олександра Кучеренко стала ведучою на телеканалах Мегого Футбол

Джерело - Чемпіон.

На футбольних телеканалах медасервісу Мегого з'явиться нова ведуча - Олександра Кучеренко.

Кучеренко - Міс Україна 2016. У грудні того ж року Олександра Кучеренко представляла Україну на конкурсі Міс Світу у США. Там дівчина виступала зі своїм танцювальним номером та потрапила до фіналу конкурсу талантів Міс Світу серед інших 10 фіналісток.

Розпочинала свою телевізійну кар'єру на телеканалі ICTV. У 2017 році була ведучою головної фан-зони пісенного конкурсу Євробачення 2017 на головній вулиці Києва — Хрещатику.

Також Олександра активно працює як модель: бере участь у численних рекламних кампаніях українських дизайнерів та брендів, знімається для відомих журналів та відкриває модні покази на Українському тижні моди. Модель не приховує того, що захоплюється українськими дизайнерами і має в своєму гардеробі більше ніж 50 % речей зроблених в Україні. Олександра не пропускає тижні української моди і часто стає обличчям нових колекцій українських дизайнерів.

Чоловіком Олександри є відомий телеведучий-мандрівник - Дмитро Комаровський, з яким разом заснували благодійний фонд - Наставництво, який допомагає дітям з дитячих будинків соціалізуватися і адаптуватися до дорослого життя.

"Я не уявляю свого життя без спорту і радію, що тепер його у мене стає все більше! Раніше я вже була ведучою двох проєктів спортивних новин на телеканалі ICTV, тепер переді мною новий виклик. І я готова його прийняти – буду вести прямі ефіри зі своєї студії прямо під час матчів Ліги чемпіонів. Щоразу до мене приходитимуть зіркові гості, з якими ми будемо обговорювати найгарячіші події у світі футболу, ділитися враженнями та вболівати за улюблені команди разом зі всіма нашими глядачами, які обожнюють футбол і проводять цей вечір з нами!", - сказала Кучеренко.

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