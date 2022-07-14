Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Віктор Леоненко з'їздив із ветеранами київського Динамо на благодійний матч, на якому вдалося зібрати кошти на допомогу Збройним Силам України.

У відео від SportArena видно, як колишній футболіст збірної України підспівує головній державній пісні:

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Віктор Леоненко знову висловив свою непопулярну позицію про Анатолія Тимощука та російських спортсменів.

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