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Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО

Сьогодні 16:42 Андрій Дунець 650 0
Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО
#Віктор Леоненко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Віктор Леоненко з'їздив із ветеранами київського Динамо на благодійний матч, на якому вдалося зібрати кошти на допомогу Збройним Силам України.

У відео від SportArena видно, як колишній футболіст збірної України підспівує головній державній пісні:

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Віктор Леоненко знову висловив свою непопулярну позицію про Анатолія Тимощука та російських спортсменів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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