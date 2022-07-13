Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Віктор Леоненко знову висловив свою непопулярну позицію про Анатолія Тимощука та російських спортсменів.

Про це Леоненко розповів у інтерв'ю SportArena.

“Російські спортсмени не те, що не винні, вони нічого не можуть зробити. Вони нічого не вирішують. Там вирішує одна людина. Що на них кричати? Не говорять і не говорять. Спортсмени в росії, і не тільки там, і так постраждали, тому що їх звідусіль викинули. Це добре чи погано для спорту? Спортсмени нічого не вирішують, толку їх судити”