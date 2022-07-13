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Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати

Сьогодні 17:26 Андрій Дунець 1426 0
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати
#Віктор Леоненко, #Анатолій Тимощук

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Віктор Леоненко знову висловив свою непопулярну позицію про Анатолія Тимощука та російських спортсменів.

Про це Леоненко розповів у інтерв'ю SportArena.

“Російські спортсмени не те, що не винні, вони нічого не можуть зробити. Вони нічого не вирішують. Там вирішує одна людина. Що на них кричати? Не говорять і не говорять. Спортсмени в росії, і не тільки там, і так постраждали, тому що їх звідусіль викинули. Це добре чи погано для спорту? Спортсмени нічого не вирішують, толку їх судити”

“Що кожна людина має бути сміливою? Навіщо судити людину, яка боїться чи є боягузом. Ну, давай нападемо на Тимощука, як всі зробили. Я вважаю, що його взагалі чіпати не можна. Навіщо його матюкати?”

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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