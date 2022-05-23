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Напередодні український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко вчетверте став чемпіоном Англії.

Одразу після гри під час святкування до футболіста збірної України приєдналися дружина та донечка.

Манчестер Сіті в останньому турі здійснив епічний камбек і випередив Ліверпуль у турнірній таблиці на 1 очко. Зінченко з'явивя на полі одразу по перерві та відзначився гольовим пасом.

Зінченко заявив, що хоче привезти чемпіонський Кубок в Україну.

Тріумф і сльози Зінченка: українець вчетверте виграв чемпіонат АПЛ

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