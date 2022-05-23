Тріумф і сльози Зінченка: українець вчетверте виграв чемпіонат АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Напередодні Манчестер Сіті в шаленій розв'язці чемпіонату Англії вчергове здобув титул Англійської Прем'єр-ліги.

У домашній грі проти Астон Вілли Містяни здійснили епічний камбек, поступаючись - 0:2. Не без допомоги Олександра Зінченка. Українець з'явився на полі після перерви та відзначився гольовим пасом на Родрі за рахунку 1:2. Переможний же гол забив Ількай Гюндоган.

Під час святкування українець закутав чемпіонський Кубок в український прапор і розплакався...

Солодку мить тріумфу із Зіною розділили його дівчата - дружина та донька.

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У чемпіонаті Англії 2021/22 Зінченко зіграв 15 матчів і зробив 4 асисти. Це вже четвертий титул АПЛ для українського півзахисника.

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