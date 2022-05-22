Зінченко: Хочу привезти чемпіонський кубок в Україну

Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко хоче привезти титул АПЛ в Україну.
Про це він розповів після перемоги над Астон Віллою та завоюванням трофею.
"Це незабутні емоції для мене, для всіх українців, які на цей час потерпають через російську агресію в моїй країні. Я дуже пишаюсь тим, що я українець. Я хотів би одного разу привезти цей титул в Україну, тому що українці заслуговують цього".
Актуально: Манчестер Сіті - Астон Вілла 3:2: огляд матчу ВІДЕО
"Чесно кажучи, спочатку я навіть не дуже багато думав про футбол через те, що відбувається в моїй країні. Але завдяки підтримці, яку я отримав в цей час, ми це зробили. Ось все, що я можу сказати. Сподіваюсь, що ми продовжимо так само. Цей надзвичайний клуб заслуговує всього", - сказав Зінченко.