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Зінченко: Хочу привезти чемпіонський кубок в Україну

Вчора 22:48 210 0
Українець вийшов на заміну в матчі з Астон Віллою і відзначився асистом
Зінченко: Хочу привезти чемпіонський кубок в Україну
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко хоче привезти титул АПЛ в Україну.

Про це він розповів після перемоги над Астон Віллою та завоюванням трофею.

"Це незабутні емоції для мене, для всіх українців, які на цей час потерпають через російську агресію в моїй країні. Я дуже пишаюсь тим, що я українець. Я хотів би одного разу привезти цей титул в Україну, тому що українці заслуговують цього".

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"Чесно кажучи, спочатку я навіть не дуже багато думав про футбол через те, що відбувається в моїй країні. Але завдяки підтримці, яку я отримав в цей час, ми це зробили. Ось все, що я можу сказати. Сподіваюсь, що ми продовжимо так само. Цей надзвичайний клуб заслуговує всього", - сказав Зінченко. 

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