Зінченко: Хочу привезти чемпіонський кубок в Україну

Українець вийшов на заміну в матчі з Астон Віллою і відзначився асистом

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко хоче привезти титул АПЛ в Україну.

Про це він розповів після перемоги над Астон Віллою та завоюванням трофею.

"Це незабутні емоції для мене, для всіх українців, які на цей час потерпають через російську агресію в моїй країні. Я дуже пишаюсь тим, що я українець. Я хотів би одного разу привезти цей титул в Україну, тому що українці заслуговують цього".

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