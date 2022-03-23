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Коляденко: Ми ще повернемось у наш рідний Ірпінь

Сьогодні 11:55 Віктор Слюсаренко 175 0
Призерка Олімпіади через орків покинула свій будинок
Коляденко: Ми ще повернемось у наш рідний Ірпінь
#Ірина Коляденко

Джерело - Чемпіон.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Ірина Коляденко через терор російських військ залишила своє рідне місто - Ірпінь.

"Я була в Ірпені до останнього, я не могла так просто покинути свій дім. Але мене змусили. російські орки, ракети, танки!

Але я вірю в наших хлопців, ЗСУ, територіальна оборона, лікарі, волонтери та всі люди які залишилися захищати наше місто та нашу Україну. Я знаю що ми повернемось в наш рідний Ірпінь, де буде тихо. А інфраструктуру відбудуємо!!!

Слава Україні!!!", - зазначила Коляденко.

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Допис, поширений Iryna Koliadenko (@koliadenko__8)

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