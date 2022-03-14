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Український спортивний функціонер виставив на продаж елітний спорткар задля допомоги ВСУ

Сьогодні 20:07 Андрій Твердохліб 241 0
Український спортивний функціонер виставив на продаж елітний спорткар задля допомоги ВСУ
#Сапронов

Джерело - Чемпіон.

Відомий харківський бізнесмен, меценат Юрій Сапронов виставив на продаж свій автомобіль Porsche 911.

Про це Сапронов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дев'ятнадцятий день війни.

Продам Porsche 911.м2013 року випуску. Пробіг 3717 км.

"Лялечка" - обслуговувався завжди вчасно на фірмовій станції Порш. Увесь можливий "фарш" коштував 239 тис євро. Дружина подарувала на 50-річчя.

Продам за 100 т. $ або міняю на ТРИ 5-7 літніх джипа. Торг доречний. Завдання складне, а раптом. Потрібно не мені. Самі знаєте, кому. Три мої машини вже там. У мене ще є джип, але я на ньому, він мені потрібен для роботи.

P.S. Варіанти в особисті повідомлення.

Обіцяю, що НІКОЛИ не розкрию покупця. Присягаюсь своєю репутацією", - наголосив Сапронов.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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