Саленко: Послав ексдружину, яка мешкає в Пітері, нах@й

Джерело - Чемпіон.

Екснападник київського Динамо та збірної росії Олег Саленко, який мешкає в Києві, втомився пояснювати про війну своїй колишній дружині.

"У росії люди до цього часу не розуміють, що відбувається - це найстрашніше. Вони вважають, що війна - це нормально. Я вже втомився пояснювати. Не витримав і послав куди подалі свою ексдружину, яка мешкає в Санкт-Петербурзі і вважає, що росіяни нас захищають", - сказав Саленко.

Також легендарний футболіст розповів, що допомагає українській армії і теробороні чим може.

Нагадаємо, росія напала на Україну вранці 24 лютого та проводить варварський геноцид українського народу.

Олег Саленко

Народився 25 жовтня 1969 року в Санкт-Петербурзі. За київське Динамо грав у 1989 - 1991 роках.

Найкращий бомбардир чемпіонату світу 1994: 6 голів;

Чемпіон СРСР: 1990;

Володар Кубка СРСР: 1990;

Чемпіон Шотландії: 1996;

Володар рекорду чемпіонатів світу за кількістю голів в одному матчі - 5;

За збірну Росії зіграв 8 матчів, забив 6 голів;

За олімпійську збірну СРСР зіграв 3 матчі;

Учасник чемпіонату світу: 1994;

Чемпіон Європи серед юнаків: 1988;

Член Клубу бомбардирів Олега Блохіна — 115 голів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua