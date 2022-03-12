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Саленко: Послав ексдружину, яка мешкає в Пітері, нах@й

Сьогодні 12:54 Андрій Твердохліб 130 0
Саленко: Послав ексдружину, яка мешкає в Пітері, нах@й
#Динамо Київ, #Олег Саленко

Джерело - Чемпіон.

Екснападник київського Динамо та збірної росії Олег Саленко, який мешкає в Києві, втомився пояснювати про війну своїй колишній дружині.

"У  росії люди до цього часу не розуміють, що відбувається - це найстрашніше. Вони вважають, що війна - це нормально. Я вже втомився пояснювати. Не витримав і послав куди подалі свою ексдружину, яка мешкає в Санкт-Петербурзі і вважає, що росіяни нас захищають", - сказав Саленко.

Також легендарний футболіст розповів, що допомагає українській армії і теробороні чим може.

Нагадаємо, росія напала на Україну вранці 24 лютого та проводить варварський геноцид українського народу.

Олег Саленко

Народився 25 жовтня 1969 року в Санкт-Петербурзі. За київське Динамо грав у 1989 - 1991 роках.

  • Найкращий бомбардир чемпіонату світу 1994: 6 голів;
  • Чемпіон СРСР: 1990;
  • Володар Кубка СРСР: 1990;
  • Чемпіон Шотландії: 1996;
  • Володар рекорду чемпіонатів світу за кількістю голів в одному матчі - 5;
  • За збірну Росії зіграв 8 матчів, забив 6 голів;
  • За олімпійську збірну СРСР зіграв 3 матчі;
  • Учасник чемпіонату світу: 1994;
  • Чемпіон Європи серед юнаків: 1988;
  • Член Клубу бомбардирів Олега Блохіна — 115 голів.

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