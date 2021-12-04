Джерело - Чемпіон.

На 50-й хвилині матчу Верес - Динамо арбитриня Катерина Монзуль призначила пенальті в ворота господарів за фол на Денисі Гармаші.

11-метровий штрафний удар чітко реалізував Віктор Циганков, однак Монзуль не зарахувала взяття воріт і вінгер Динамо змушений був перебивати. Другий удар Циганкова вийшов неточним - м'яч полетів вище воріт.

Причиною незарахованого пенальті стало масове вбігання футболістів обох команд до штрафного майданчику ще до пробиття по м'ячу.

Динамо завдяки дублю Вербича розгромило Верес.

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