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Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил

Сьогодні 19:50 Андрій Твердохліб 124 0
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил

Джерело - Чемпіон.

На 50-й хвилині матчу Верес - Динамо арбитриня Катерина Монзуль призначила пенальті в ворота господарів за фол на Денисі Гармаші. 

11-метровий штрафний удар чітко реалізував Віктор Циганков, однак Монзуль не зарахувала взяття воріт і вінгер Динамо змушений був перебивати. Другий удар Циганкова вийшов неточним - м'яч полетів вище воріт.

Причиною незарахованого пенальті стало масове вбігання футболістів обох команд до штрафного майданчику ще до пробиття по м'ячу.

Динамо завдяки дублю Вербича розгромило Верес.

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