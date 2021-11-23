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21.11.2021 23:32 1706
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Сьогодні 18:22 Андрій Твердохліб 104 0
Динамо - Баварія: Легендарний Суперкубок імені Блохіна та епічні 3:3 в півфіналі ЛЧ 1998/99

Джерело - Чемпіон.

Уже за кілька годин київське Динамо зіграє на НСК Олімпійському проти Баварії у п'ятому турі Ліги чемпіонів. В матчі, у якому майже немає інтриги - кияни мають надзвичайно мізерні шанси на 3 місце в квартеті, яке дасть змогу зіграти в плей-оф Ліги Європи, а Баварія уже вирішила завдання виходу в 1/8 фіналу чемпіонської Ліги.

Історія взаємостосунків Динамо та Баварії - яскрава, епічна та навіть легендарна. 

У далекому 1975 році кияни в двобої проти мюнхенського гранда, найсильнішої тоді команди Європи, перемогли та здобули Суперкубок Європи. Саме в тій грі Олег Блохін виконав свій легендарний перформанс, змусивши капітулювати славетних захисників Баварії. 0:1 у Мюнхені.

У матчі-відповіді кияни без проблем, принаймні за рахунком на табло, довели двобій до перемоги та здобули другий у своїй історії євротрофей. Дубль на рахунку Олега Блохіна.

Та битва за Суперкубок змусила на повний голос говорити про геній Олега Блохіна увесь світ. Здебільшого матчі з Баварією дозволили легендарному форварду тримати Золотий м'яч.

Також незабутніми є два півфінальні матчі Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

Потужна команда Лобановського на стадії 1/4 фіналу вибила з розіграшу чинного володаря Кубка - Реал і підходила до матчів 1/2 у статусі фаворита.

Перша гра відбувалася в Києві. Кияни завдяки двом голам Шевченка та геніальній грі Белькевича повели в рахунку 2:0. Однак помилка Шовковського, у доданий до першого тайму час, дозволила Баварії піти на перерву в хорошому настрої. Мікаель Тарнат метрів із 40 засмутив майже 100-тисячний Республіканський.

Другий тайм розпочався також за потужних атак підопічних Лобановського. Віталій Косовський на 50-й хвилині знову подвоїв перевагу в матчі. Далі був епічний промах того ж Косовського, безліч нереалізованих моментів і камбек Баварії в останні 15 хвилин гри - 3:3.

Початок гри в Мюнхені також пройшов за явної переваги киян - Ребров, Хацкевич і Белькевич мали вбивчі момента, але... Фантастичний гол Баслера на 35-й хвилині так і не дозволив динімівцям прйти до тями та вигризти ту гру...

А вже за кілька місяців Андрій Шевченко переїде до Італії, де розпочне свій легендарний шлях у Європі, а київське Динамо почне потроху втрачати свої європейські позиції, але то вже зовсім інша історія...

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