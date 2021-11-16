Джерело - Чемпіон.

Уболівальники збірної Сербії дотепно "передали привіт" португальцю Кріштіану Роналду одразу після гри кваліфікації ЧС-2022.

Фанати виконали ритуал нападника після забитих голів.

Сербія в гостях перемогла Португалію та з першого місця пробилася на чемпіонат світу, що відбудеться в Катарі.

Нагадаємо, Роналду розплакався після поразки та заявив, що його команді немає жодних виправдань.

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