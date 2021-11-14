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Автогол допоміг хорватам вийти на ЧС
Хорватія здолала Росію, Сербія вирвала перемогу в Португалії. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 листопада, відбулися матчі в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022.

Збірна Хорватії мінімально переграла Росію і оформила вихід на ЧС-2022. Росіяни, які посіли друге місце в групі H, зіграють у плей-оф.

Чемпіонат світу 2022
Кваліфікація, 14 листопада

Група H

Мальта - Словаччина 0:6 (0:3)

Голи: 0:1 - 6 Руснак, 0:2 - 8 Дуда, 0:3 - 16 Руснак, 0:4 - 69 Дуда, 0:5 - 72 Де Марко, 0:6 - 80 Дуда

Словенія - Кіпр 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Зайц, 2:0 - 84 Гнезда, 2:1 - 89 Какуліс

Хорватія - Росія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 81 автогол Кудряшов

Група J

Вірменія - Німеччина 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Гаверц, 0:2 - 45+4 Гюндоган, 0:3 - 50 Гюндоган, 1:3 - 59 Мхітарян, 1:4 - 64 Гофманн

Ліхтенштейн - Румунія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Ман, 0:2 - 87 Банку

Північна Македонія - Ісландія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Аліоскі, 1:1 - 54 Торстейнссон, 2:1 - 65 Елмас, 3:1 - 87 Елмас

Група B

Греція - Косово 1:1 (1:0)

Голи:  1:0 - 44 Масурас, 1:1 - 76 Рахмані

Іспанія - Швеція 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 86 Мората

Група A

Люксембург - Ірландія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Даффі, 0:2 - 75 Огбене, 0:3 - 88 Робінсон

Португалія - Сербія  1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Санчес, 1:1 - 33 Тадич, 1:2 - 90 Митрович

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