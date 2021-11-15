Роналду після поразки Португалії від Сербії: Жодних виправдань

Лідер збірної Португалії прокоментував поразку від Сербії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії має намір потрапити на чемпіонат світу в Катар, незважаючи на поразку від Сербії у матчі кваліфікації (1:2).

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Про це заявив лідер португальців Кріштіану Роналду.

"Футбол знову і знову показує нам, що звивисті шляхи часом призводять до бажаних результатів. Вчорашня поразка тяжка, але не настільки, щоб збити нас зі шляху", - заявив португалець.

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"Потрапляння на чемпіонат світу в Катарі все ще цілком реальне, і ми знаємо, що потрібно зробити, щоб потрапити туди. Жодних виправдань. Португалія прагне Катару", - написав Роналду.

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Нагадаємо, Сербія вирвала перемогу в Португалії.