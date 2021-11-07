Ультрас закарпатського клубу вибігли на поле з фаєрами

Джерело - Чемпіон.

Шостого листопада на стадіоні Авангард в Ужгороді міг не завершитися матч 14-го туру УПЛ Минай - Маріуполь (0:2).

Після другого пропущеного гола у ворота господарів у місцевих уболівальників урвався терпець. Близько 30 розлючених фанатів вибігли на поле з фаєрами, щоби висловити своє невдоволення. На щастя, розвитку конфлікту вдалося уникнути, за кілька хвилин матч був продовжений.

Повідомляється, що після матчу усі гравці Минаю спішно покинули стадіон.

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