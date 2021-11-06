УПЛ. Маріуполь у меншості переміг Минай у 14 турі

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь здобув перемогу над Минаєм у рамках 14 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершивя з рахунком 0:2. Олексій Кащук оформив дубль.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 6 листопада
Минай - Маріуполь 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Кащук, 0:2 - 81 Кащук
Минай: Пеньков, Горін, Матіч, Мякушко(Баґайоко 64), Вишневський(Ахмедзаде 54), Синьогуб, Месхі(Книш 54), Гончар, Кулієв, Петрусенко, Білоног(Коваленко 79)
Запасні: Кучер, Хахльов, Семенко, Байдал, Векляк
Маріуполь: Турбаєвський, Драмбаєв(Босанчич 63), Мампассі, Меліченко, Стасюк, Петерман(Шостак 60), Мишньов, Очеретько, Топалов, Кащук, В'юнник(Світюха 71)
Запасні: Жук, Микицей, Удод, Клименко, Спіровський, Микитишин
Попередження: Кулієв 27, Кащук 45+1, Матіч 49, Месхі 52, Книш 90+1, Шостак 90+4, Ахмедзаде 90+7, Ахмедзаде 90+7
Червоні картки: Ахмедзаде 90+7(друга жовта)
Незабитий пенальті: Гончар 77