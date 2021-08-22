Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото

Джерело - Чемпіон.

Ексголкіпер збірної України Андрій П'ятов разом із дружиною і дітьми зустрівся із зірковою парою плавця Михайла Романчука та легкоатлетки Марини Бех-Романчук.

"У чому їхня перевага? Ваші діти не зможуть від них далеко втекти, відплисти та відстрибати. Уже рік планували зустрітися з Мариною і Мишком. Усе ніяк. Графіки тренувань не збігаються.

Цей день настав. Друзі, спасибі за зустріч", - підписав спільну світлину П'ятов.

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