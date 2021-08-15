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Що це було? Епічний гол з Чемпіоншипу

Сьогодні 11:59 Valeriy Ruchka 173 0
Що це було? Епічний гол з Чемпіоншипу

Джерело - Чемпiон.

Матч Гаддерсфілд – Фулгем увійде в історію Чемпіоншипу. Такого епічного голу ще точно не було в історію футболу.

Голкіпер господарів невдало прийняв передачу на груди, але з усіх сил намагався залишити м'яч у грі, щоб не перевести його на кутовий і вибив м'яч прямо на Александра Мітровича. Хоч сербський нападник не був готовий до такого подарунку, але бувши на газоні м'яч влучив прямо у коліно футболіста Фулгема та влетів у сітку воріт господарів.

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