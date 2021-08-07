 Тренери не мають права голосу. Олімпійська чемпіонка дуже жорстко прокоментувала ситуацію на Олімпіаді | Блоги | Champion.com.ua
Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади
Сьогодні 16:00 529
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 8 серпня
Сьогодні 16:16 182
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:08 196713 29
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 7 серпня
Сьогодні 16:08 4433
Лівач програла у поєдинку за бронзову медаль Олімпіади
Сьогодні 15:22 401
Українки стали бронзовими призерками Олімпіади
Сьогодні 14:41 868
Тимощенко став 15-м в загальному заліку з сучасного п'ятиборства
Сьогодні 14:01 270
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 12:58 9728
Старікова сенсаційно перемогла фаворитку у чвертьфіналі Олімпіади
Сьогодні 12:43 3268
Погранична та Онопрієнко не здобули медалі на Олімпіаді
Сьогодні 12:37 768
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Футболістка Шахтаря забила шедевральний гол у стилі Ібрагімовича
Футболістка Шахтаря забила шедевральний гол у стилі Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:18 33
Тренери не мають права голосу. Олімпійська чемпіонка дуже жорстко прокоментувала ситуацію на Олімпіаді
Тренери не мають права голосу. Олімпійська чемпіонка дуже жорстко прокоментувала ситуацію на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:13 691
Поспішиш - людей насмішиш. Політик із Слуги народу привітав Хижняка із золотом Олімпіади
Поспішиш - людей насмішиш. Політик із Слуги народу привітав Хижняка із золотом Олімпіади Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:43 638
Перша поразка за 5 років. Відео нокауту Хижняка на Олімпійських іграх
Перша поразка за 5 років. Відео нокауту Хижняка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:31 1490
Дівчина дня. Ольга Янчук – епатажна українська тенісистка, яка перебуває в стосунках із форвардом київського Динамо
Дівчина дня. Ольга Янчук – епатажна українська тенісистка, яка перебуває в стосунках із форвардом київського Динамо Андрій Дунець
Вчора 16:29 2292
Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії
Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії Андрій Твердохліб
Вчора 13:45 4359
Звабливі дівчата у пшеничному полі представили нову форму української команди
Звабливі дівчата у пшеничному полі представили нову форму української команди Андрій Твердохліб
Вчора 13:05 3188 2
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото Андрій Дунець
Вчора 12:56 1340
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол Андрій Твердохліб
Вчора 10:31 1028
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно Андрій Твердохліб
Вчора 08:50 864
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Вчора 00:26 8945
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку Valeriy Ruchka
05.08.2021 22:17 2131
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни Valeriy Ruchka
05.08.2021 21:16 1698 1
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА Valeriy Ruchka
05.08.2021 20:55 1655
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
05.08.2021 16:57 4474 2
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
05.08.2021 16:41 1199
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді Valeriy Ruchka
05.08.2021 16:07 4120
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки Valeriy Ruchka
05.08.2021 14:23 6773
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
05.08.2021 11:50 1746
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
05.08.2021 09:56 7625 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Тренери не мають права голосу. Олімпійська чемпіонка дуже жорстко прокоментувала ситуацію на Олімпіаді

Сьогодні 14:13 Valeriy Ruchka 696 0
Тренери не мають права голосу. Олімпійська чемпіонка дуже жорстко прокоментувала ситуацію на Олімпіаді

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова жорстко прокоментувала ситуацію із тренером Марини Килипко, яка посіла п'яте місце у фіналі стрибків з жердиною.

Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді

"У мене складається таке враження, що наші тренери ставляться в ніщо. Чому? Тому що одним із найважливіших значень на статусних на статусних змаганнях має саме тренер. Коли він поруч з тобою, то в одну мить може змінити хід подій і принести медаль Україні. Тому значення тренера величезне.

Але у нас чиновник має значно більше значення за спортсмена чи тренера. Адже на Олімпіаду поїхала велика кількість чиновників замість наших масажистів, обслуговуючого персоналу, лікарів і так далі. Ми уже не говоримо про тренерів, бо вони уже ніхто. Вони не мають права голосу".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()