Тренери не мають права голосу. Олімпійська чемпіонка дуже жорстко прокоментувала ситуацію на Олімпіаді

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова жорстко прокоментувала ситуацію із тренером Марини Килипко, яка посіла п'яте місце у фіналі стрибків з жердиною.

Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді

"У мене складається таке враження, що наші тренери ставляться в ніщо. Чому? Тому що одним із найважливіших значень на статусних на статусних змаганнях має саме тренер. Коли він поруч з тобою, то в одну мить може змінити хід подій і принести медаль Україні. Тому значення тренера величезне.

Але у нас чиновник має значно більше значення за спортсмена чи тренера. Адже на Олімпіаду поїхала велика кількість чиновників замість наших масажистів, обслуговуючого персоналу, лікарів і так далі. Ми уже не говоримо про тренерів, бо вони уже ніхто. Вони не мають права голосу".

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