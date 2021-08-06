Джерело - Чемпіон.

Ще до початку Олімпійських ігор деякі спортсмени та функціонери почали розпускати плітки про ніби то погані, ненадійні ліжка в кімнатах у Олімпійському селищі. Найбільш "гарячі голови" навіть вигадали назву - "антисекс-ліжко". Проте, як виявилось, усе трохи не так. Точніше зовсім не так. Організатори ігор у підготовці інфрастуктури намагалися використовувати лише екологічно чисті матеріали. А міф про ліжка дуже швидко розвіяв ірландський гімнаст Ріс Мак-Кленаган. Атлет продемонстрував справжню міць ліжок.

Ще далі пішли атлети з Ізраїлю, які вирішили навантажити спальне місце на повну.

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