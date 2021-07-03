Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Визначився новий фаворит на перемогу на Євро-2020 після перемоги збірної Італії над командою Бельгії в 1/4.

Про це повідомляє The Analyst.

За даними видання, підопічні Роберто Манчіні мають найбільше шансів здобути титул - 33%, на другому місці йдуть іспанці з шансом 32,5%. Трійку замикає збірна Англії - 23,1%.

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Національна збірна України знаходиться на останньому місці серед команд, які ще беруть участь у Євро. Підопічні Андрія Шевченка мають 2% шансу на виграш чемпіонату Європи.

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