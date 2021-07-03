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Манчіні переграв Мартінеса та вивів Італію до півфіналу Євро-2020

Сьогодні 15:25 Стас Лысак 267 0
Манчіні переграв Мартінеса та вивів Італію до півфіналу Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії здобула мінімальну перемогу над Бельгією в рамках чвертьфінального матчу Євро-2020.

Цей матч мав яскраву вивіску, адже обидві команди є фаворитами на виграш ЧЄ.

З самого початку матчу збірна Бельгії активно пресингувала і створювала тиск на ворота суперника. На другій хвилині перехопили бельгійці м'яч у центрі поля. Лукаку приймав передачу у штрафному майданчику, але не вдалося Ромелу нормально обробити цей пас і Доннарумма забрав м'яч у руки.

Італійцям вдалося відкрити рахунок на 13-й хвилині матчу, проте гол скасували. Після подачі зі штрафного Бонуччі вдалося переправити м'яч у ворота. Але арбітри ВАР розгледіли мінімальний дотик від ді Лоренцо, після якого Леонардо знаходився в положенні "поза грою".

Збірна Італії грала першим темпом, а бельгійці створювали гостроту виключно на контратаках. Де Брейне класно по центру проривався і пробивав у дальній кут, але Доннарумма у неймовірному стрибку перевів м'яч на кутовий.

Через декілька хвилин збірна Бельгії знову мала хорошу нагоду забити. Бельгійці втікали у контратаку, Де Брейне віддавав на Лукаку. Ромелу розхитав К'єлінні та пробивав у дальній кут, але знову Доннарума врятував свою команду і перевів м'яч на кутовий.

Але попри усі старання "червоних дияволів" рахунок у матчі все ж відкрили гравці "сквадра адзурри". Вермален невдало виніс м'яч, Вератті віддав у центр на Бареллу, який прорвався поміж двох захисників і потужно пробив у дальній кут

Італія незважаючи на перевагу в рахунку продовжувала грати першим номером і наприкінці поєдинку подвоїла перевагу. Інсіньє по правому флангу проривався, змістився у центр і в фірмовому стилі поклав  м'яч у дальній кут.

Проте радість італійських уболівальників тривала не довго. Ді Лоренцо штовхнув Доку в штрафному майданчику і привіз пенальті у свої ворота. Лукаку впевнено реалізував 11-метровий.

У другому таймі ситуація на полі не сильно змінилися. Бельгія продовжувала шукати свій шанс у контратаках, а італійці створювали тиск на ворота суперника і не боялися йти вперед.

На 61-й хвилині збірна Бельгії мала вбивчий шанс зрівняти рахунок у матчі. Доку прорвався лівим флангом, віддав на Де Брейне, який на пусті ворота пасував на Лукаку, але Ромелу з декількох метрів влучив у Спінаццолу.

На 78-й хвилині матчу один з найкращих гравців на Євро Леонардо Спінаццола отримав пошкодження і тепер пропустить близько 4 місяців.

Наприкінці поєдинку бельгійці почали тиснути, але так і не створили дійсно гольовий момент.

Підопічні Роберто Манчіні мінімально переграли збірну Бельгії та вийшли до півфіналу Євро. А "золоте покоління" Бельгії схоже залишиться без омріяного трофея.

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