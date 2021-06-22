Українські волейболісти випустили можливість виграти трофей. Турки були сильніше

У фінальній зустрічі турніру «Золота Євроліга» збірна Туреччини з волейболу обіграла збірну України з рахунком 3:1. Незважаючи на поразку українці отримали безліч плюсів від свого виступу

Фінальна гра "Золотої Євроліги"

У місті Кортрейк (Бельгія) 20 червня була зіграна фінальна гра "Золотої Євроліги". Зустрілися дві збірні з волейболу - Україна і Туреччина. Останні здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1 і захистили своє чемпіонське звання, здобуте в минулому році. Турки в півфіналі здолали волейболістів з Естонії з рахунком 3:2 (це була битва двох сильних збірних).

Українці удостоїлися лише срібних медалей. У півфіналі наші обіграли бельгійців з рахунком 3:0. Таким чином, єдина перемога в цьому престижному турнірі була здобута нашими волейболистами для країни ще в 2017 році.

Також була гра за третє місце, в якій естонці без проблем розправилися з бельгійцями (рахунок 3:0). Фінал чотирьох привернув увагу вболівальників з України. Наші волейболісти гідно боролися з турками і поступилися їм лише в другій частині матчу.

Плюси від такого досягнення збірної України з волейболу

Фіналісти "Золотий Євроліги" не зможуть взяти участь у більш престижному турнірі для національних збірних з волейболу - Лізі Націй. У минулі роки команди, які виходили в фінал "Золотий Євроліги", автоматично кваліфікувалися в більш крутий міжнародний турнір.

Обмеження, введені в цьому році, пов'язані з коронавірусів, виключили можливість переходу в сильну лігу збірним Туреччини і України. Однак є і плюси успішного виступу нашої збірної:

- зростання популярності класичного волейболу в країні;

- набір важливий очок для міжнародного рейтингу збірних;

- поліпшення зіграності в колективі;

- значний грошовий приз (він покладався всім призерам фіналу чотирьох).

Шанувальники волейболу зможуть спостерігати за успіхами національної збірної в майбутніх іграх на спортивних каналах, які купили права на телетрансляцію. Актуальна телепрограма є на сайті Meta.ua. Це інформаційна онлайн-платформа, що публікує свіжі новини зі світу спорту, політики, економіки, бізнесу та інших галузей.

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