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Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді

Сьогодні 08:35 Андрій Твердохліб 542 0
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді

Джерело - Чемпіон.

Французький тенісист Бенуа Пер у грі перошого кола турніру в Римі проти італійця Стефоно Травлья залишився незадоволеним рішенням арбітра в одному з епізодів.

Француз узяв телефон і почав фотографувати відбиток м'яча на корті, на що отримав зауваження та покарання від судді у вигляді грошового штрафу.

"Гроші не проблема", - відповів Пер і продовжив робити своє.

Італієць переміг у двох сетах (6:4, 6:3) і пробився в друге коло.

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