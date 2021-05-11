Джерело - Чемпіон.

Французький тенісист Бенуа Пер у грі перошого кола турніру в Римі проти італійця Стефоно Травлья залишився незадоволеним рішенням арбітра в одному з епізодів.

Француз узяв телефон і почав фотографувати відбиток м'яча на корті, на що отримав зауваження та покарання від судді у вигляді грошового штрафу.

"Гроші не проблема", - відповів Пер і продовжив робити своє.

Італієць переміг у двох сетах (6:4, 6:3) і пробився в друге коло.

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