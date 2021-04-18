Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку

41-річний син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка відзначився хамським вчинком у фіналі плей-оф третього дивізіону чемпіонату Мінська з хокею серед аматорських команд. Інцидент стався в грі Щит – Бастіон.

Дмитро Лукашенко, який виступає за Щит, в середині першого періоду спершу вдарив суперника ключкою між ніг, а потім кинув його на лід. За це команда на 5 хвилин залишилася в меншості, а Лукашенко був вилучений до кінця матчу.

Зустріч завершилася перемогою Бастіону з рахунком 2:0. За зустріччю на трибунах стежив і сам Олександр Лукашенко.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua