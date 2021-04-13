Відео дня. 53 очка Стефена Каррі в історичній грі

Джерело - Чемпіон.

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі набрав 53 очки в грі регулярного чемпіонату проти Денвер Наггетс. Це третя гра Каррі в цьому сезоні з 50+ очками. Також гра проти Денвера стала історичною для ГСВ - наприкінці першої чверті Стеф побив рекорд Вілта Чемберлена за набраними очками.

Каррі реалізував 14 із 24 кидків з гри (10 із 18 триочкових). 30-й номер ГСВ реалізував 10+ триочкових за гру 18 разів, що абсолютно найкращим результатом в історії.

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