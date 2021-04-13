Джерело - Чемпіон.

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі в грі регулярного чемпіонату проти Денвер Наггетс побив рекорд легендарного центрового Вілта Чемберлена за кількістю набраних очок у складі команди з Сан-Франциско.

До звітної гри лідер ГСВ відставав від Чемберлена на 19 пунктів. Наприкінці першої чверті Каррі реалізував прохід під кошик, набравши історичне 17 784-те очко в рамках франшизи ГСВ. Уже в першій чверті Стеф набрав 21 очко (29-й раз у кар'єрі з 20+ очками за чверть). Загалом же Каррі набрав 53 очка, реалізувавши 13 із 24 кидків з гри (10 із 18 триочкових).

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Крім Каррі (17 818) до п'яти найкращих снайперів в історії Воїнів також входять: Вілт Чемберлен (17 873), Рік Беррі (16 447), Пол Арізін (16 266) і Кріс Маллін (16 235).

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Каррі - єдиний гравець, який у цьому сезоні набирав 50+ очок у більш ніж одній грі - тричі. Нагадаємо, 7 квітня в грі з Мілвокі Каррі забив 200-й триочковий за сезон і став єдиним баскетболістом в історії, якому вдавалося це 8 разів за кар'єру.

Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі