У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців

У чемпіонаті Колумбії відбувся дещо незвичний матч. Місцева команда Агілас виставила лише сім футболістів на гру, два з яких – воротарі. Але арбітр таки дав провести матч.

5 квітня Агілас зіграв матч чемпіонату на виїзді. І після нього виявилося, що увесь тренерський штаб, 14 гравців, та навіть лікар здали позитивний тест на коронавірус.

Відтак на наступний матч в команди навіть не було достатньо гравців, щоб заповнити заявку. Адже окрім інфікованих, ще семеро гравців мають інші травми (у двох з них – переломи, через шо вони надовго опинилися поза грою). Відтак керівництво Агіласа звернулося з проханням перенести наступний матч проти команди Чіко. Але їм відмовили. Тож гра відбулася.

11 квітня на поле вийшло лише семеро гравців Агіласа. При цьому двоє з них – воротарі. Правда у воротах грав лише один з них, другий був польовим гравцем.

Попри те, що команді довелося грати сім проти одинадцяти, вони непогано трималися. Але лише до 57-хвилини, коли пропустили вперше. А до 77-ї хвилини рахунок на табло був 0:3.

За дві хвилини після цього арбітр виріши закінчити матч достроково. Все через те, що у складі Агіласа травмувався один з гравців, а замінити його не було ким. А за правилами ФІФА, не можна проводити гру, коли у складі однієї команди менше, аніж сім гравців на полі.

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