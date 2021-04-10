Джерело - Чемпіон.

Неймовірний перформанс влаштували фанати бухарестського Динамо аби підтримати своїх улюбленців у скрутні часи.

Уболівальники запустили повітряну кулю прямо з чаші стадіону і декілька з них спостерігали за грою у небі над стадіоном. Пізніше фанати спустили банер: "Ми хочемо на стаідон".

Бухарестський клуб переживає фінансову кризу, фанати купують віртуальні квитки і навіть віртуальне пиво, аби допомогти рідній команді, бо не можуть потрапити на стадіон через пандемію COVID-19. Також фанати купили акції клубу, чим врятували команду від банкрутства.

Нагадаємо, два тижні тому Динамо Бухарест зіграло з одноклубниками із Києва, на який фанати також купували віртуальні квитки.

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