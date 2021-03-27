 Динамо розгромило Динамо Бухарест у товариському матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо розгромило Динамо Бухарест у товариському матчі

Сьогодні 18:54 455 0
Впевнена перемога Динамо у контрольному матчі
Динамо розгромило Динамо Бухарест у товариському матчі
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ обіграло Динамо Бухарест у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 3:0.

Товариський матч

27 березня

Динамо Бухарест - Динамо Київ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 22 Клейтон, 0:2 - 41 Леднєв, 0:3 - 90+1 Хондак

Динамо Київ: Бойко (Моргун, 80), Кендзьора (Скорко, 63), Тимчик (Біловар, 71), Сідклей (Кузик, 82), Шепелєв (Горбач, 87), Андрієвський (Хондак, 87), Буяльський (Волошин, 46), Де Пена (В.Волошин, 46), Гармаш (Ванат, 46), Леднєв (Михайленко, 71), Клейтон (Надольский, 80)

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